Il noleggio del catamarano in Sardegna è la tendenza estiva da non lasciarsi sfuggire per gli amanti dell’avventura e non solo. Cosa c’è di meglio di andare in Sardegna in vacanza salpando il suo splendido mare? Avere la possibilità di osservare il tramonto sulle acque, fare esperienze nuove. Tra l’altro, c’è da dire che il punto forte di questa terra è proprio l’incantevole litorale, che offre panorami mozzafiato e selvaggi.

È una vacanza ideale da fare in coppia, per l’intimità che solo un’imbarcazione sa offrire. Tuttavia, è perfetta anche per i gruppi di amici o per le famiglie in viaggio con bambini, dal momento in cui si basa su tre aspetti essenziali: il relax, il divertimento e l’avventura.

Come andare in vacanza in Sardegna: la tipologia di viaggio più amata

La Sardegna è da sempre una delle mete più calde in estate, soprattutto perché offre il massimo della bellezza per gli occhi e per l’anima. Non solo la sua fama è dovuta al mare, che ovviamente è tra i più invidiati al mondo – non a caso i turisti stranieri adorano le vacanze in barca in Sardegna. No, c’è tanto di più, come il suo entroterra, la cultura e ovviamente la cucina tipica sarda, che sa conquistare tutti i palati, persino i più difficili.

In ogni caso, è sbagliato pensare al viaggio in Sardegna esclusivamente per il suo mare, perché questa terra cammina al fianco della storia. L’archeologia qui è molto sentita, e come non menzionare i Nuraghi o cosiddetti Villaggi Nuragici? Dalle Tombe dei Giganti fino ai siti fenicio-punici o romani, si avrà la possibilità di andare all’avventura. Soprattutto, di scoprire uno dei territori più affascinanti al mondo, con un boom di presenze turistiche sempre al rialzo.

Come organizzare una vacanza in Sardegna con il catamarano

Per un’avventura nautica ad alto tasso di divertimento, è possibile valutare il catamarano. Questa imbarcazione è strutturata da due scafi uniti grazie alla presenza di un ponte. Agli inizi, il catamarano era stato pensato per essere sfruttato per il trasporto di merci veloci o persone. Poi, si è evoluto: oggi è un’imbarcazione perfetta per le vacanze estive e lo svago sul mare.

Ovviamente, va considerata tra i vantaggi dell’andare in vacanza in Sardegna la vita notturna. La movida è tra i punti di chiave: non solo in Costa Smeralda, ma anche a San Teodoro e Alghero, che sono delle località famosissime per i turisti, piene di baretti e località alla moda.

Dal momento in cui il catamarano è un’imbarcazione libera, si può strutturare volendo un itinerario da seguire, così da visitare gran parte della regione. Essendo legata alla storia e alle sue antiche tradizioni, la Sardegna sa come stupire sempre i suoi turisti.

Perché noleggiare un catamarano in Sardegna?

Ci sono molti motivi per cui il catamarano è una delle imbarcazioni più amate al momento. Non è solo leggermente più economica come opzione rispetto ad altre barche, ma permette di vivere un viaggio indimenticabile via mare. E cosa c’è di meglio dell’avventura, della scoperta e del divertimento? Ben poco in realtà.

Per quanto riguarda i vantaggi del noleggio di un catamarano, sappiamo che le sue prestazioni moderne non vanno in alcun modo messe in discussione. La velocità di un catamarano, poi, è impeccabile anche nel momento in cui il tempo non sia proprio a favore. Per quanto riguarda invece la comodità e lo spazio offerti da un catamarano, possiamo di certo affermare che è dotato di tutti i servizi essenziali per godere di giorni di riposo e di ferie meritate.