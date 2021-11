La Sardegna attraversata in bicicletta: i posti più belli da vedere

La Sardegna è un’isola meravigliosa che ogni anno richiama milioni di turisti non soltanto dall’Italia ma anche dall’estero. È meta ambita dei vip, ma anche chi si dedica al cicloturismo ha validi motivi per visitare questo luogo ricco di cultura, storia e tradizione. Clicca su questo articolo per leggere la storia del famoso Giro d’Italia.

Partenza da Alghero con destinazione Castelsardo

Se la città di Alghero è stata tappa del Giro d’Italia, un motivo valido per pedalare da queste parti c’è senza dubbio. Da qui si può arrivare fino a Stintino, dopo aver attraversato piacevoli zone di campagna e rigogliosa vegetazione, e concedersi un meritato riposo rilassandosi sulla spiaggia della Pelosa. Dopo aver ricaricato le batterie e magari scattato una foto cartolina allo stupendo panorama offerto dalla spiaggia di Pelosa, si procede con destinazione Porto Torres. Qui si arriva pedalando sul lungomare di Balai. Si arriva al borgo medioevale di Castelsardo, stremati ma felici. Questo giro è di poco superiore ai 100 km.

Si pedala fino a S. Teresa Gallura

Sono poco meno di 80 i chilometri che separano Castelsardo da Santa Teresa Gallura. Sebbene la distanza sia inferiore rispetto al precedente percorso da Alghero a Castelsardo, ciò non deve trarre in inganno perché ci sono un bel po’ di curve da affrontare. La buona notizia è che l’itinerario non presenta salite impegnative. Possiamo parlare, dunque, di una piacevole sgambata durante la quale troverai parecchi paesaggi da immortalare con una foto. Il percorso per un ciclista allenato non presenta difficoltà.

Si va a Palau, Maddalena e Caprera

Un altro itinerario piacevole e tutt’altro che ostico è quello che da Santa Teresa Gallura arriva a Palau. Tuttavia, siccome la bicicletta non va in acqua, a un certo punto bisognerà imbarcarsi su un traghetto per la Maddalena. L’imbarco c’è proprio a Palau, da qui si raggiunge l’arcipelago della Maddalena. Sull’isola pedaliamo per circa un’ora, il tempo di arrivare sull’isola di Caprera, attraversando un ponte. Toccherà imbarcarsi nuovamente su un traghetto per fare ritorno a Palau da dove il giorno seguente riprenderà il tour.

San Teodoro

Finalmente la Costa Smeralda, passaggio obbligatorio per raggiungere San Teodoro da Palau. Dopo una quindicina di chilometri si arriva al paesino di Cannigione, quindi Baja Sardinia e Porto Cervo. È un viaggio immerso nella natura. Prima di arrivare a San Teodoro si passa per Olbia. Durante il percorso il ciclista, tra le innumerevoli bellezze paesaggistiche, avrà anche modo di ammirare l’isolotto di Tavolara.

La tappa di Cala Gonone

Per raggiungere Cala Gonone da San Teodoro si passa, nell’ordine, dalla località marittima di Budoni, poi Posada che è ritenuto uno dei borghi più belli dello Stivale, e dunque Capo Comino. Qui è consigliato fare una breve sosta e godersi il panorama prima di ripartire e arrivare a Orosei. Goditi il panorama e rimonta in sella perché c’è ancora da passare per Galtellì e Dorgali, due magnifici borghi. Infine si arriva a Cala Gonone.