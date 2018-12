Le prime immagini del film Catch 22 di Clooney.

Il film andrà in onda la prossima primavera. Sarà trasmesso su Sky Atlantic, per una produzione della pay-tv insieme alla Paramount Television. Ma, intanto, si sono diffuse le prime immagine di Catch 22, la serie girata da George Clooney, la scorsa estate, anche in Sardegna. Ed, in particolare, tra Olbia e Santa Teresa Gallura.

Le immagini diffuse inquadrano lo stesso Clooney nelle vesti del comandante Scheisskopf, Hugh Laurie nel ruolo del Maggiore de Coverley e Christopher Abbott nei panni del giovane soldato americano John Yossarian. La miniserie dell’attore americano sarà divisa in sei episodi. Prende le mosse dall’omonimo classico della letteratura americana del XX secolo scritto da Joseph Heller.

Racconta la storia del giovane aviatore John Yossarian, alle prese con i suoi superiori, i quali continuano ad assegnargli nuove missioni prima dargli il congedo per tornare a casa. Il giovane avrebbe una soluzione: dovrebbe appellarsi al Comma-22, ovvero affermare di essere pazzo per essere esentato dal volare. Ma, ovviamente, sarebbe un paradosso.

(Visited 499 times, 506 visits today)