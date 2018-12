L’incidente in zona Bandinu a Olbia.

Incidente ieri pomeriggio in zona Bandinu a Olbia. La vittima sarebbe un cittadino romeno anziano che, intorno alle 16, stava camminando lungo via Siena, in corrispondenza della rotonda che si collega con via Belluno, in zona Bandinu, quando, è stato investito da un’auto.

Alla guida un 50enne di Olbia che, secondo quanto riferito, non sarebbe riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto. L’anziano è, quindi, finito sul parabrezza dell’auto e, successivamente, sull’asfalto. Il pedone è subito stato soccorso dal conducente e sul posto è giunta l’ambulanza del 118.

I paramedici hanno caricato l’anziano e poi lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale di Olbia. Gli agenti di polizia, giunti sul posto per constatare i fatti, hanno isolato la zona fino a sera: il conducente dell’auto ha dichiarato di non aver nemmeno visto l’uomo, che sarebbe apparso all’improvviso. Sottoposto all’alcoltest, è risultato negativo.

(Visited 285 times, 285 visits today)