L’ordinanza per la spiaggia di La Maddalena.

Vietato entrare nella spiaggia di Budelli. Con una nuova ordinanza l’ente del parco di La Maddalena ha disposto il divieto assoluto di accesso alla “Spiaggia del Cavalieri”, esteso anche allo stagno retrodunale e alla zona di macchia mediterranea dietro la spiaggia.

La motivazione dietro questa ordinanza sono le condizioni della spiaggia, che secondo degli studi scientifici necessita di un intervento urgente per essere integralmente tutelata. Dal 1998 ad oggi, infatti, la duna della spiaggia risulta essere in lento arretramento, essendosi ridotta di circa la metà del suo volume totale.

Secondo tali studi tra le plausibili cause vi è la modifica/riduzione del limite superiore della prateria di Posidonia Oceanica per via degli elevati ancoraggi che avvengono in quella zona dell’Arcipelago, nonché per via degli elevati impatti antropici sulla spiaggia emersa che conducono all’asportazione di considerevoli quantità di sabbia.

La spiaggia dei Cavalieri non è l’unica ad essere minacciata, anche a causa dei troppi bagnanti che negli anni hanno asportato volontariamente e involontariamente la sabbia. Un altro studio ambientale del 2020 relativo allo “Stato eco-geomorfologico e criticità di 7 spiagge campione nell’Arcipelago di La Maddalena” condotto dall’Università degli Studi di Cagliari, evidenzia infatti che l’eccessivo carico dei bagnanti, inteso come numero sostenibile in rapporto alla superficie disponibile dell’arenile, ha comportato e comporta l’innesco di processi erosivi considerevoli che devono essere contenuti.

Infine, l’Ente Parco sta provvedendo ad effettuare delle sperimentazioni scientifiche di difesa ambientale della Posidonia Oceanica attraverso il Progetto Life denominato “Sea Forest” all’interno dello specchio acqueo antistante proprio alla Spiaggia del Cavalieri.