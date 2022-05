Le nuove cinture nere di Olbia.

Sono sei i nuovi atleti di Taekwondo di Olbia che si sono aggiudicate le cinture nere nella sessione estiva del 2022. Gli esami si sono svolti ieri e tra numerosi i partecipanti c’erano anche i ragazzi del team olbiese del maestro Antonio Carta.

Tra le fila dell’Angedras Taekwondo ha ottenuto la cintura nera 1° poom Gabriele Padre, 2° Dan per Andrea Mura, Diego Piccinnu e Mario Aru. 3° Dan per Rachele Cera e Sandro Molinas. Un appuntamento importante, dopo 2 anni difficili in pandemia, al quale il maestro Carta ha dedicato tempo e passione. Un percorso lungo e duro, che tutti gli atleti hanno affrontato con dedizione, passione e sacrificio. Un grande impegno che ha portato ad eseguire un bell’esame a tutti i suoi atleti, rendendo ancora una volta Carta orgoglioso.