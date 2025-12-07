Festa a Berchidda per Elisa Pinna.

La comunità di Berchidda si stringe in un abbraccio di congratulazioni per la concittadina Elisa Pinna, che a soli 27 anni ha raggiunto un traguardo di eccezionale prestigio, assumendo il ruolo di Capo Ufficio Produzione della Fondazione Arena di Verona. Questa nomina la colloca in una posizione direttiva di grande responsabilità in uno dei templi più celebrati della cultura lirica e musicale italiana ed europea.

Il sindaco e la Giunta comunale di Berchidda, a nome dell’intera amministrazione e della comunità, hanno voluto esprimere pubblicamente il loro orgoglio e la loro stima per la giovane professionista. Dopo un anno e mezzo di esperienza internazionale maturata proprio all’interno della struttura veronese, il suo impegno e la sua preparazione sono stati ufficialmente riconosciuti con questa promozione.

L’amministrazione comunale ha accolto Elisa Pinna in Municipio per un momento celebrativo, dove il Sindaco le ha consegnato un “pensiero” simbolico. Questo gesto vuole testimoniare non solo l’affetto della sua comunità d’origine, ma soprattutto il riconoscimento del merito e del valore di una formazione solida che ha saputo tradursi in un successo professionale di altissimo livello.

La carriera di Elisa Pinna, infatti, è il coronamento di un percorso di studi rigoroso e di una determinazione non comune. Ricoprire una posizione dirigenziale in un’istituzione complessa e di rilevanza mondiale come l’Arena di Verona, responsabile della realizzazione e gestione degli spettacoli, è una chiara indicazione delle sue capacità organizzative e gestionali.

Elisa Pinna rappresenta ora un esempio luminoso e un modello di ispirazione per i giovani di Berchidda e dell’intera Sardegna, dimostrando che l’impegno costante può portare a raggiungere i palcoscenici più importanti. L’amministrazione comunale ha espresso l’augurio che questo sia solo l’inizio di una carriera ricca di nuovi e prestigiosi traguardi.