La Maddalena resta senz’acqua, al via i lavori di Abbanoa

I lavori di Abbanoa a La Maddalena.
A La Maddalena proseguono gli interventi finalizzati alla distrettualizzazione e all’efficientamento delle reti idriche. Mercoledì 10 dicembre i tecnici di Abbanoa procederanno al collegamento delle nuove condotte in ghisa realizzate in via Tempio alla rete idrica esistente, contestualmente provvedendo alla disconnessione delle vecchie tubature ormai obsolete. Per consentire l’esecuzione delle operazioni, dalle ore 8 alle 14:30 sarà necessario sospendere temporaneamente il flusso idrico lungo la linea che serve le utenze interessate.
Questa sospensione potrebbe provocare cali di pressione o interruzioni momentanee dell’erogazione dell’acqua nelle zone di Regione Mongiardino, Regione Zanioli e Regione Carone, oltre che in numerose vie tra cui Cala Chiesa, F. Ornano, Santa Teresa Di Gallura, Palau, Aggius, Aldo Moro, Indipendenza, Pietro Nenni, Turati, Gaetano De Rosa, G. Usai, S. Palmas, P. Susini, Tempio, Giotto, Cagliari, A. Vespucci, B. Cellini, Larco, Solinas, A. Gana, Boccone e G. Maria. Il servizio tornerà a pieno regime al termine dei lavori.
I tecnici di Abbanoa adotteranno tutte le misure possibili per ridurre la durata dell’interruzione e anticipare la ripresa dell’erogazione qualora le operazioni venissero completate in anticipo. Eventuali malfunzionamenti potranno essere segnalati al numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Si avverte inoltre che al ritorno del servizio l’acqua potrebbe presentare una torbidità temporanea, dovuta allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte.