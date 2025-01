Porto Cervo celebra l’Epifania con il concerto di Luigi Fontana

Le celebrazioni dell’Epifania a Porto Cervo.

I Mercatini di Natale, con l’animazione per grandi e piccoli e le degustazioni enogastronomiche, che hanno vivacizzato le festività natalizie di Porto Cervo, giungono alla serata finale con l’esibizione di Luigi Fontana, figlio di Jimmy Fontana.

La kermesse, organizzata dal Consorzio Costa Smeralda e sponsorizzata da Smeralda Holding, è inserita nel calendario “Incanto di Natale” del Comune di Arzachena che era articolato in un programma di manifestazioni nella cittadina e in tutti i borghi.

Porto Cervo ha celebrato le vacanze di residenti e viaggiatori appassionati con un contorno di eventi ancora più ricco e divertente e con la presenza attiva delle associazioni locali. L’associazione APS Porto Cervo, l’associazione Li Montimulesi, l’associazione Monticanaglia, il comitato Santa Teresina, la Parrocchia Stella Maris, Gli Amici di Nemo e Gli Amici del Sorriso hanno popolato le sedici casette, sette in più rispetto all’edizione del 2023, insieme ad altri artigiani del territorio che sono presenti fino all’ultima giornata dell’Epifania con un’offerta sia di prodotti gastronomici che di artigianato locale.

Oggi, lunedì 6 gennaio, alle ore 18, il grande artista scelto per la chiusura degli eventi che si esibirà nella suggestiva cornice della Passeggiata smeraldina addobbata a festa sarà Luigi Fontana, figlio di Jimmy, il re della canzone anni ’60, autore di capolavori immortali rimasti nella memoria collettiva.

Solo per citarne una, la canzone Il Mondo è da sempre una delle melodie più ascoltate del pianeta e tra i singoli che ha venduto di più nella storia della musica. Luigi ha scelto di proseguire un percorso già intrapreso dal compianto padre nel corso di tutta la sua esistenza, iniziando una carriera nel mondo della musica fin da giovanissimo.

Classe 1963, Luigi Fontana ha seguito da subito il celeberrimo genitore apprendendo inizialmente le tecniche di registrazione dei brani nel suo studio di casa per poi approfondire i trucchi del mestiere a livello compositivo e vocale.

Forte delle lezioni imparate in famiglia, Luigi Fontana ha avuto la possibilità di mettere in pratica la teoria appresa sui primi palchi che ha calcato a fianco del padre. Inizialmente Luigi ha lavorato con il suo papà in veste di chitarrista e corista, dal 1982 al 1990, per poi proseguire come pianista e cantante solista. Nel corso della sua carriera Luigi Fontana vanta la composizione di molti singoli, scritti anche per il padre, come per esempio la famosa “Beguine”, ma anche un disco da solista intitolato “L’illusionista e altre storie”. Sono svariate, inoltre, le collaborazioni di Luigi Fontana per il mondo del cinema per il quale ha composto, tra i vari successi, la colonna sonora di “Sabato, domenica e Lunedì” di Lina Wertmüller con la quale era legatissimo sin dagli anni della gioventù. Luigi Fontana è anche un abile doppiatore: negli anni ‘90 la sua voce è stata utilizzata dalla Disney per le versioni italiane di alcuni famosi cartoni animati. Tra i tanti personaggi ha doppiato il principe Derek nel cartoon di grande seguito “L’incantesimo del lago”.

Da quando è scomparso il padre Luigi Fontana ha continuato a lavorare come solista tenendo tournée in Italia e all’estero, in particolare con i suoi spettacoli per il teatro, e continuando l’attività di produttore, arrangiatore e compositore.

Prima di lui arriverà la Befana per distribuire dolci e caramelle ai bimbi che numerosissimi hanno frequentato con grande entusiasmo sia i mercatini che la pista del ghiaccio durante tutto il periodo delle feste. Al termine, le degustazioni enogastronomiche con i piatti del territorio. L’ingresso è libero e gratuito.

