Riprende l’attività dei centri prelievo.

Riprende a pieno regime l’attività dei centri prelievo della Assl di Olbia. Da lunedì 15 giugno 2020, il Laboratorio di La Maddalena, Olbia e Tempio Pausania e i punti prelievo del territorio, potranno processare tutte le impegnative punti, con qualche importante novità legata alle norme per il contenimento del coronavirus.

Agli utenti muniti di mascherina, mascherina, all’ingresso delle strutture sanitarie, verrà misurata la temperatura, verrà ritirato il modulo di autodichiarazione precompilato, preferibile stampato dal sito della Assl o richiesto al proprio Medico e già compilato così da accorciare i tempi di registrazione.

Terminate le operazioni di triage, l’utente potrà accedere all’interno della sala d’attesa dove negli sportelli dedicati potrà effettuare la regolarizzazione delle impegnative mediante il pagamento del ticket o, se esente, l’accettazione, a cui seguirà la chiamata per il prelievo.

I referti potranno essere ritirati presso le Farmacie presenti nel territorio, oppure attraverso il fascicolo sanitario elettronico; solo eccezionalmente, direttamente presso il centro prelievi. Si ricorda la necessità di evitare assembramenti sia all’interno che all’esterno delle strutture sanitarie.

Elenco Centri prelievi.

La Maddalena

Ospedale Paolo Merlo

via Ammiraglio Magnaghi,

Ambulatorio prelievi

orari: prelievi, dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 09.30

ritiro referti, dal lunedì al sabato, dalle 12.00 alle 13.00



Tempio Pausania

Ospedale Paolo Dettori

via Grazia Deledda,

Centro prelievi

orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 10.00

sabato, dalle ore 08.00 alle 09.30

Ritiro referti: dal lunedì ala sabato, dalle ore 12.00 alle 13.00



Olbia

Ospedale Giovanni Paolo II

piano terra, padiglione D1 (nuovi locali, nella ex Cappella)

orari prelievo: dal lunedì al venerdi, dalle ore 07.15 alle 11.15

orario ritiro referti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.30 alle 13.30

