Cerca di imbarcarsi per Olbia con 16 ovuli di eroina: arrestato un 22enne

Il controllo prima della partenza da Civitavecchia a Olbia.

Era diretto a Olbia il 22enne nigeriano arrestato la scorsa settimana 16 ovuli di eroina mentre era in procinto di imbarcarsi da Civitavecchia per raggiungere la Sardegna.

In questi giorni infatti la Guardia di finanza ha rafforzato i controlli con una mirata attività di screening anche sulla lista dei passeggeri in partenza per raggiungere l’Isola. Il giovane ha subito attirato l’attenzione dei finanzieri che hanno deciso di effettuare una verifica più approfondita.

Ben nascosti nel suo zaino i militari hanno trovato 16 ovuli, contenenti circa due etti di eroina. Il 22enne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

(Visited 174 times, 174 visits today)