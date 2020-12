“La stella di Natale”Giove e Saturno si uniscono nei cieli di tutto il mondo

La “grande congiunzione” è un fenomeno ventennale.

È un fenomeno di particolare bellezza e rarità quello che si sta consumando in questi minuti nei cieli di tutto il mondo.

La così detta “Stella di Natale“, evento che si ripete ogni 20 anni, è visibile per tutti anche a occhio nudo guardando in direzione sud-ovest, all’orizzonte. Si tratta della grande congiunzione tra Giove e Saturno, che nel cielo appariranno come un unico corpo luminosissimo per via delle traiettorie che si incrociano, facendo sembrare che i due pianeti si uniscano. Alcuni studiosi associano il fenomeno alla stella cometa presente nelle rappresentazioni della Natività.

Il fenomeno avrà la sua maggiore intensità tra le 18 e le 18:30 di oggi. Spettacolo imperdibile per gli appassionati.

