Chi è l’uomo trovato morto a Olbia.

Il mistero sull’identità di un uomo trovato mummificato sotto il cavalcaferrovia di via dei Lidi a Olbia è stato risolto grazie al contenuto del suo zaino. Il corpo appartiene a Umberto Sini, un senzatetto sardo di 60 anni, morto probabilmente un mese fa a causa di un malore.

Il cadavere è stato scoperto da un passante. Sini era solito aggirarsi per la città e per un periodo aveva frequentato un dormitorio locale. La polizia non ha rilevato segni di violenza sul corpo, ma sarà eseguita un’autopsia per determinare le cause esatte della morte.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui