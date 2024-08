Officina ordinata ed efficiente: come predisporre al meglio l’ambiente

Organizzare correttamente l’ambiente di lavoro è una strategia che ripaga sempre, qualsiasi sia l’ambito nel quale si lavora. Che si tratti di una semplice scrivania, come di un magazzino, un laboratorio o anche un’officina, è fondamentale che ogni cosa abbia un posto ed un senso, per puntare ad avere un’attività di successo.

Pensando ad un’officina è forse difficile focalizzarsi sull’ordine ed invece questo è quanto più essenziale. Perché, se è vero che il meccanico deve avere tutti gli attrezzi del mestiere sottomano, è altrettanto indispensabile che questi siano sistemati in modo ordinato e preciso così da permettere al professionista di muoversi in maniera veloce e specifica, sapendo precisamente “dove mettere le mani”.

In un’officina dove c’è confusione diventa impossibile trovare gli attrezzi che servono ed ecco perché ogni area deve avere il suo schema ed il suo ordine anche perché questo aiuta ai clienti ad avere una buona impressione su come si lavora. Un ambiente pulito ed in ordine ispira più fiducia oltre al fatto che per chi lavora aiuta ad essere preciso, eliminando gli elementi di disturbo efficientando così il lavoro.

Come fare dunque? Innanzitutto suddividendo le aree di lavoro, tenendo a vista le attrezzature principali e che si usano di più, riducendo gli sprechi di tempo e dotando ogni postazione di lavoro di valigette dove sistemare alcuni utensili, di secchi o di contenitori di plastica per riporre gli arnesi, piccoli dettagli che facilitano il mantenimento dell’ordine.

Su Rajapack.it è possibile trovare un vasto assortimento di questi prodotti che possono accontentare ogni tipo di esigenza. Dalle valigette alle scatole di plastica, ideali per inserire attrezzi più piccoli, ai barattoli e flaconi di varie misure per riporre altri tipi di utensili e tenere tutto in ordine. È bene scegliere quelli che meglio si adattano alle singole esigenze perché da officina ad officina c’è una grande differenza. Anche le etichette adesive ed un sistema di codici colorati sono un’ottima strategia per facilitare l’identificazione visiva di ogni cosa.

Infine, l’arredamento. Un aspetto da non sottovalutare. Anche la scelta di scaffali, bancali, cassettiere e quant’altro aiuta a creare un ambiente di lavoro funzionale e ordinato. Occorrono certamente sistemi che siano robusti e compatti nello stesso tempo, specifici per supportare carichi di un certo tipo ma anche per essere multifunzioni: per appoggiare, supportare e così via.