Un cadavere è stato trovato nella zona di Tilibbas a Olbia

La segnalazione di un passante ha permesso di ritrovare un cadavere in via Mincio a Olbia, il corpo era lì da circa un mese. Abbigliamento estivo e cappellino, così si presentava quel cadavere che da settimane si trovava in un terreno vicino al cavalcaferrovia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, esaminando lo zaino della vittima, sarebbero risaliti alla sua identità. Si tratterebbe di un sardo sulla cinquantina originario del centro Sardegna che da tempo viveva a Olbia, senza fissa dimora. Sarà necessaria l’autopsia per appurare le cause della morte.

