La chiusura delle attività commerciali.

Alla fine la grande serrata contro il coronavirus è arrivata. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato la chiusura di tutte gli esercizi commerciali, ristoranti e bar compresi. Restano aperti solo i supermercati e le farmacie.

Obbligo di chiusura anche per le aziende, se non rispondono ai requisiti di prevenzione. A nemmeno due giorni dalle nuove misure restrittive il governo dà una nuova stretta per combattere il coronavirus.

Per capire nel pratico in cosa consista la chiusura totale bisognerà aspettare di leggere il decreto. Il premier ha assicurato che resteranno in funzione tutte le attività di prima necessità e che non ci sarà nessun bisogno di correre ai supermercati.

(Visited 306 times, 540 visits today)