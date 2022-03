La chiusura della sopraelevata di Golfo Aranci.

Ieri a Golfo Aranci è stato necessario adottare un’ordinanza di chiusura al traffico nella viabilità al di sotto della sopraelevata che porta al porto. Il provvedimento è scaturito dalla necessità di salvaguardia dell’incolumità di tutti dopo che , dalla stessa, si erano staccate alcune parti.

“Le alternative di circolazione per i mezzi pesanti in uscita dal porto non consentono un passaggio in sicurezza nelle vie strette del quartiere e quindi si rende necessario spostare l’approdo della nave ad Olbia per alcuni giorni. Contiamo di riprendere la normale operatività del porto e della viabilità sotto la sopraelevata già all’inizio della prossima settimana appena ultimati i lavori di messa in sicurezza già ordinati”, ha fatto sapere il sindaco, Mario Mulas.