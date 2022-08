Ex fedelissimo di Putin in Costa Smeralda, ricoverato per sospetto avvelenamento

Anatoli Chubais aveva lasciato la Russia a marzo ed era in vacanza in Costa Smeralda

Malore sospetto per Anatoli Chubais, ex fedelissimo di Putin che ha lasciato la Russia a marzo perché contrario alla guerra in Ucraina. L’economista era in vacanza in Costa Smeralda quando ha cominciato a star male ed è stato trasferito in ospedale. Alla moglie avrebbe spiegato di non sentire più mani e piedi e il rapido peggioramento delle sue condizioni ha portato al ricovero, ma non è chiaro se sia dopo i primi soccorsi ancora in Sardegna. Si tratterebbe di una sindrome neurologica improvvisa, con l’ipotesi che si tratti della sindrome di Guillain Barré.

Si sospetta che il malore possa essere dovuto a un avvelenamento, come già capitato ad altri esponenti di primo piano del mondo russo che non hanno condiviso le scelte di Vladimir Putin in questi mesi. Chubais, economista e fautore delle privatizzazioni che hanno dato vita alla Russia degli oligarchi, ha avuto un ruolo fondamentale nell’ascesa al potere del presidente Putin. Dopo le divergenze d’opinioni dei mesi scorsi ha dovuto lasciare il Paese, ma i confort della Costa Smeralda non l’hanno protetto da un malore improvviso.