Il recupero dell’ex cinema Astra di Olbia.

Nei progetti del Comune di Olbia c’è l’acquisizione del cinema Astra per 2 milioni di euro. L’ente sta trattando con i proprietari del palazzo per la sua compravendita. Diventerà un teatro l’ex struttura abbandonata da ormai decenni in pieno centro storico. Oggi in Consiglio comunale è stato portato un ordine del giorno riguardante questo immobile.

L’idea del bando per ricostruire la struttura.

L’immobile sarà abbattuto e ricostruito. Lo fa sapere il sindaco Settimo Nizzi durante la seduta odierna. “E’ talmente grande questo intervento per la città che naturalmente non si può improvvisare – ha detto il sindaco di Olbia -. Siccome dobbiamo fare una cosa bella che piaccia ai nostri concittadini io dico che dobbiamo assolutamente fare un bando per concorso di idee. Vanno fatte cose importanti. Se vogliamo essere conseguenti a quelle che sono le vie che abbiamo intrapreso per migliorare la qualità della vita nella nostra città, non possiamo che dire a chi deve fare una costa stupenda dal punto di vista della struttura del teatro. Tutte strutture pubbliche e sotto due o tre piani di parcheggi. Noi sceglieremo l’idea più giusta per la nostra città”.

