La storia dell’ex cinema Astra di Olbia.

Nel passato di Olbia esistevano due cinema. Uno è l’attuale di via delle Terme, l’altro è l’ex cinema Astra che passerà presto a una nuova vita, dopo la trattativa del Comune di riacquistare lo stabile abbandonato e dargli una nuova identità che non di discosta dalla funzione culturale che ha sempre avuto, prima dell’oblio.

L’ex cinema Astra era nato intorno agli anni ’50 ed era uno dei centri principali di aggregazione culturale degli olbiesi. Là sono passate le più importanti pellicole della storia. Da Fellini, ai cult più commerciali americani degli anni ’70. Fino agli spettacoli teatrali e le feste di carnevale. Un gioiellino a pochi passi da quello che era il salotto di Olbia e unico periodo in cui la città ha avuto un cinema quasi nella periferia, poiché il centro all’epoca si interrompeva al Corso Umberto.

Quello che per anni abbiamo guardato con compassione era tutto questo. Ma una ”maledizione” sembra aver colpito il luogo, fino a inghiottirlo in una coltre di degrado durata ormai parecchi decenni. Fino a dimenticarci quasi cosa abbia rappresentato quel posto per tante generazioni di olbiesi, nonostante alcuni di questi possano ancora raccontarlo.

L’Astra non esiste più dagli anni ’80, quando il locale fu chiuso. Il resto è una serie di eventi che suonano come una maledizione. L’immobile fu ristrutturato e riaperto nel dicembre 2001 come teatro, fino all’estate successiva, quando venne nuovamente abbandonato. Dopo quella data si susseguirono una serie di misteriosi incendi. Il primo fuoco nel luglio divampò nel 2002, danneggiando fortemente la struttura al suo interno. Il secondo rogo fu acceso il 30 dicembre del 2005. A febbraio del 2006 il cinema-teatro bruciò ancora. La struttura ne uscì fortemente compromessa. Da allora nessuno ebbe l’interesse di riaprirla e Piazza Mercato, che con la sua riqualificazione, avrebbe dovuto essere un’occasione per rilanciare il quartiere, fu colpita dalla stessa maledizione dell’ex cinema, scivolando velocemente nel degrado.

Nel 2018 la piazza davanti al palazzo è entrata a far parte del “concorso di idee” promosso dal Comune di Olbia, che, prevedeva anche il recupero della facciata. Da allora del progetto non si seppe più nulla. Ora con questa trattativa tra il comune e la famiglia Bagatti, proprietaria dello storico immobile di piazza Mercato, l’ex cinema Astra avrà finalmente la sua rivincita.

