Morto in mare e abbandonato al cimitero, il ricordo in Consiglio a Olbia

Un minuto di silenzio dal Consiglio per Antonio Usai.

Il Consiglio comunale di Olbia si è raccolto in minuto un silenzio per ricordare Antonio Usai, l’olbiese tragicamente annegato sul lungomare e poi trovato abbandonato al cimitero cittadino, come ha denunciato il fratello, con la bara aperta e in avanzato stato di decomposizione.

A chiedere il minuto di silenzio il consigliere di Forza Italia Valerio Spano, che lo ha ricordato con alcune parole. “Un caro amico che è scomparso tragicamente- dichiara -. con una morte atroce che ancora le autorità non sono riuscite a dare la motivazione esatta. Un figlio di questa città, un amico un fratello con cui sono cresciuto. Finalmente dopo 10 giorni è stata consegnata la salma ai famigliari e domani ci sarà il funerale di Antonello”.

