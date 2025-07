Processo Ciro Grillo verso la fine: al via le arringhe difensive

Continua il processo sul caso Ciro Grillo.

Dopo quasi 6 anni, il processo per stupro di gruppo in cui sono imputati Ciro Grillo e quattro suoi amici è giunto alla fine. Dopo le udienze del 30 giugno e del 1° luglio, il processo riprende domani, giovedì 10 luglio alle 10:30, e proseguirà fino a sabato 12 con le arringhe difensive dei legali dei quattro imputati. La sentenza è attesa per i primi giorni di settembre.

LEGGI ANCHE: La Procura di Tempio chiede 9 anni per Ciro Grillo e i tre amici

Domani, giovedì 10 luglio, in aula interverranno Enrico Grillo, Andrea Vernazza, Alessandro Vaccaro, Ernesto Monteverde e Mariano Mameli per la difesa di Ciro Grillo; Capitta e Lauria, Gennaro Velle e Antonella Cuccureddu per la difesa di Vittorio Corsiglia.

Il procuratore ha chiesto per tutti una condanna a 9 anni di reclusione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche per la giovane età degli imputati. La difesa ha contestato la severità delle richieste, sottolineando che si tratta di pene da “Codice Rosso”, ma che la legge non era ancora in vigore al momento dei fatti.

Secondo la difesa, infatti, i giudici dovrebbero applicare le pene più lievi previste per il reato di violenza sessuale prima dell’applicazione del Codice Rosso. La difesa spera in un ricalcolo della pena che prevede sanzioni più miti per i fatti avvenuti nella villetta di Grillo in Costa Smeralda nel luglio del 2019.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui