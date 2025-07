Maturità 2025 a Olbia, aumentano i diplomati con 100: ecco chi sono

Maturità 2025, gli studenti migliori del Liceo Mossa di Olbia

Maturità 2025 da incorniciare per il Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa” di Olbia, che registra un netto incremento degli studenti eccellenti rispetto allo scorso anno. In totale, 10 maturandi hanno ottenuto il massimo punteggio di 100 su 100, con in aggiunta una lode, unico caso tra tutte le sezioni.

A prendere 100 e lode: Lavinia Delogu del Liceo Scientifico Ordinario. Un 100 a Beatrice Angius, Paolo Francesco Comiti, Eleonora Costaggiu, Salvatore Falchi, Samuel Costi, Gioele Desini, Ambra Guerra, Vittoria Meloni, Vanessa Sedda, Riccardo Siddi.

Agli indirizzi di Scienze Applicate e Scienze Umane nessuno è arrivato a 100, ma hanno sfiorato l’obiettivo: Lucia Elena Di Fraia, Cristina Forteleoni e Alessandra Ruiu dell’indirizzo Scienze Applicate. Le studentesse hanno ottenuto un punteggio di 97/100. Alle Scienze Umane hanno ottenuto ottimi voti Giulia Decandia (98/100), Giada Capra (98/100) e Nicole Garau (97/100).

Il confronto con il 2024.

Nel 2024 i centisti erano stati solo 5 su 167 studenti (3%). Nel 2025, i centisti salgono a 11 su 136 studenti, più una lode, portando la percentuale all’8% circa. Un salto netto in termini di eccellenze.

Il Liceo Scientifico Ordinario si conferma l’indirizzo più performante, totalizzando tutti i 100 e l’unica lode. Crescono però anche i risultati di rilievo in Scienze Applicate e Scienze Umane, dove diversi studenti hanno sfiorato il massimo. E’ importante sottolineare che i voti non sono importanti, mentre è importante l’impegno portato avanti da tutti gli studenti. Da parte della nostra redazione un grande in bocca al lupo per il vostro futuro!

