Il Tribunale di tempio ha condannato Ciro Grillo e i suoi tre amici per lo stupro di gruppo a Porto Cervo

Dal Tribunale di Tempio sono arrivate le condanne a Ciro Grillo e i suoi tre amici accusati di uno stupro di gruppo a Porto Cervo. Otto anni al figlio di Beppe Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta e sei anni e mezzo per Francesco Corsiglia.

La Procura aveva chiesto nove anni per i quattro amici accusati di aver approfittato di una studentessa 19enne a luglio del 2019. Ci sono voluti più di sei anni per arrivare alla sentenza di primo grado. Era prevista per il 3 settembre ma era slittata per la morte del figlio del presidente del collegio giudicante, Marco Contu.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui