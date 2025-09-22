Il Tribunale di tempio ha condannato Ciro Grillo e i suoi tre amici per lo stupro di gruppo a Porto Cervo
Dal Tribunale di Tempio sono arrivate le condanne a Ciro Grillo e i suoi tre amici accusati di uno stupro di gruppo a Porto Cervo. Otto anni al figlio di Beppe Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta e sei anni e mezzo per Francesco Corsiglia.
- LEGGI ANCHE: Slitta la sentenza Grillo a Tempio, il figlio del giudice muore sotto la Metro a 22 anni
La Procura aveva chiesto nove anni per i quattro amici accusati di aver approfittato di una studentessa 19enne a luglio del 2019. Ci sono voluti più di sei anni per arrivare alla sentenza di primo grado. Era prevista per il 3 settembre ma era slittata per la morte del figlio del presidente del collegio giudicante, Marco Contu.