Monti dice addio a Paschita, aveva solo 55 anni

Addio a Paschita Padre.

Lutto a Monti per la scomparsa di una donna di soli 55 anni. Si chiamava Paschita Padre ed era molto conosciuta a Su Canale, frazione del piccolo paese a poca distanza da Olbia. Il suo funerale è stato celebrato questo pomeriggio alle ore 17 nella chiesa Madonna della Pace a Su Canale, a cui hanno partecipato molti compaesani della 55enne.

Paschita è scomparsa a causa di una malattia. La 55enne, che lascia un marito era molto conosciuta nel paese gallurese e nella frazione. Sono tanti quelli che oggi hanno dato l’ultimo saluto alla donna, ricordata come una bravissima persona che se ne è andata troppo presto.

