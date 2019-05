La civiltà nuragica nelle scuole.

Sta avendo grande successo di consensi la petizione on line lanciata a Nuoro grazie ai responsabili della mostra Nuragica che è in corso presso il centro polifunzionale di via Roma.

La loro richiesta è semplice: richiedere al ministro dell’istruzione di inserire come materia scolastica la storia della civiltà nuragica della Sardegna.

Anche l’onorevole Mario Perantoni del M5S ha richiesto, grazie a un intervento in Parlamento che la civiltà Nuragica diventi materia di studio nelle scuole. Ad oggi la petizione è arrivata a oltre 7mila firma, è stata firmata anche dal noto Piero Angela. La petizione si trova su www. change.org

