Lascia la casa del Grande Fratello.

Non farà rientro nella casa del Grande Fratello la cantante olbiese Jessica Mazzoli. Ad annunciarlo ai suoi compagni la stessa Jessica, nel corso della puntata della serata del 6 maggio.

“I medici mi hanno dichiarato idonea – ha spiegato la Mazzoli – Io mi sentivo abbastanza forte, ma a causa di formalità che non dipendono da me non potrò fare rientro. Sono molto dispiaciuta perché sento di non aver terminato questo percorso”.

La cantante era stata ricoverata in ospedale lo scorso 25 aprile per un malore. Era stata poi operata d’urgenza a causa di una peritonite. Forte era la sua determinazione a rientrare nel reality show tanto da farle affrontare gli 11 giorni di ricovero in solitudine.

