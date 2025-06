Fedez in vacanza in Gallura, arriva anche Clara: i due sono insieme?

Clara e Fedez in vacanza in Sardegna.

Clara e Fedez, protagonisti del tormentone “Scelte Stupide”, sono sbarcati entrambi in Sardegna, precisamente in Gallura. Il loro arrivo, quasi congiunto, alimenta ancora i gossip sulla loro love story. Ma nelle storie di entrambi, per ora, non appaiono insieme, mentre sono stati visti insieme in altre occasioni, anche in Puglia.

La cantante Clara, tra le voci più fresche del panorama italiano, ha postato oggi alcune storie che la ritraggono mentre arriva in aereo in Sardegna (sembrerebbe un volo Aeroitalia) e viaggia su un auto da sola. Nulla di strano, se non fosse che – guarda caso – anche Fedez si trova nella stessa isola, in compagnia di alcuni amici.

I due non sono comparsi insieme nelle rispettive storie, ma il web è già in fermento. Da settimane i gossip li vogliono più che amici: flirt, presunti incontri segreti e una complicità sempre più evidente da quando hanno condiviso il palco e il microfono con la loro hit “Scelte Stupide”.

La Sardegna sarà teatro di un nuovo capitolo di questa presunta love story? Intanto, tra i fan c’è chi spera nel grande annuncio. Questa sera, lunedì 27 maggio, entrambi saranno protagonisti nel programma Tim Summer Hits, in onda in prima serata.

