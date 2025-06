Ritrovato a San Teodoro 52enne scomparso, ecco cosa è successo

Un uomo è scomparso a San Teodoro ed è stato ritrovato.

Si sono concluse con esito positivo le ricerche dell’uomo di 52 anni, scomparso nella serata di ieri nei dintorni di San Teodoro. È stato ritrovato intorno alle 4 del mattino, in stato confusionale, all’interno di un sughereto situato nell’area di Cala d’Ambra. A individuarlo sono state le unità cinofile dei vigili del fuoco, impegnate sul posto da ore in un’operazione coordinata e complessa.

Le operazioni di soccorso sono scattate alle 21:30, quando la Prefettura di Nuoro ha richiesto l’intervento urgente della squadra 9A dei vigili del fuoco. Sul luogo è stato immediatamente allestito un Posto di Comando Avanzato, gestito da personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso, in grado di operare in contesti territoriali complessi e di supportare le unità nelle fasi più critiche delle ricerche. A supporto delle operazioni, la Direzione Regionale dei vigili del fuoco della Sardegna ha disposto anche l’invio di unità Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e di squadre cinofile, che si sono rapidamente attivate perlustrando la zona con l’ausilio di droni e cani da ricerca.

La zona interessata dalle ricerche, quella di Cala d’Ambra, è caratterizzata da una fitta vegetazione e da terreni impervi, che hanno reso necessario l’impiego di tecnologie avanzate e competenze specialistiche. Il ritrovamento dell’uomo, seppur in condizioni di disorientamento, ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi. Dopo essere stato soccorso, è stato affidato alle cure del personale sanitario per accertamenti.

