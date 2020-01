Clinica Villa Mafalda, la prevenzione alleata della cardiologia

L’importanza della prevenzione.

Convegni, iniziative per i cittadini, meeting per gli specialisti per settore: la cardiologia sarda vede nella Gallura un polo dall’importanza sempre maggiore. Si pensi per esempio all’”Appuntamento col Cuore” di Ottobre, convegno che ha coinvolto diabetologi e nefrologi, incentrato sul tema del colesterolo, o ancora al recentissimo secondo posto guadagnato dal reparto di cardiologia di Olbia nel concorso nazionale “La prevenzione sCORRE”, con il progetto “Donne a spasso con il cuore”, rivolto alle donne cardiopatiche. Risultati importanti per una branca medica sempre più centrale nella salute e nella qualità della vita dei cittadini sardi, e non solo. Ad esprimersi sul tema, insieme agli ospedali e ai centri di ricerca dell’Isola, sono infatti da tempo le cliniche italiane più avanzate, che evidenziano l’importanza della prevenzione e del corretto stile di vita, primo fondamentale passo per ridurre l’incidenza delle patologie cardiovascolari tra i cittadini. Un aspetto evidenziato nelle recensioni espresse da Villa Mafalda, clinica di Roma fornita di un reparto di un avanzato reparto di cardiologia. Il centro polispecialistico capitolino ha infatti condiviso consigli e accorgimenti per ridurre, nel quotidiano, la possibilità di contrarre patologie legate al sistema cardiovascolare.

Cuore in salute: le opinioni e i pareri di Villa Mafalda

Quali sono i valori medici che permettono di capire lo stato del proprio sistema vascolare? Quali indicatori devono essere osservati per monitorare correttamente la salute? Una delle misurazioni fondamentali secondo le opinioni della comunità scientifica è quella della pressione. Nelle sue recensioni Villa Mafalda specifica come l’ipertensione arteriosa non sia di per sé una malattia. Si tratta infatti di un valore che indica a grandi linee le possibilità di andare incontro a patologie vere e proprie. Spesso è possibile accorgersi di avere valori della pressione troppo alta per via di alcuni sintomi ricorrenti. VillaMafalda elenca per esempio:

Vertigini e sensazioni di stordimento

Mal di testa

Perdita di sangue dal naso

Alterazioni della vista

Necessario un occhio di riguardo anche verso i pazienti diabetici, che per la loro condizione sono maggiormente esposti a patologie di natura cardiovascolare: un’indicazione importante per i cittadini sardi, vista la grande diffusione di questa insufficienza del pancreas nell’Isola. La presenza anomala di zuccheri nel sangue dovuta al diabete incide infatti sullo stato dei vasi sanguigni. Le conseguenze possono essere diverse: AktiVision, il reparto oculistico di Villa Mafalda, ne evidenzia quelle sulla qualità della vista. Le recensioni sul sito ufficiale di AktiVision spiegano infatti come l’impatto del diabete sui capillari retinici possa causare edema maculare, emorragia vitreale o persino distacco della retina.

Le recensioni di Villa Mafalda sulla prevenzione.

Molto, negli ultimi tempi, è stato fatto nell’ambito della ricerca scientifica per la salute. Anche in Sardegna le operazioni chirurgiche sono oggi meno invasive e più sicure. I tempi di recupero sono ridotti, e la tecnologia ha permesso di produrre sistemi sofisticati per assistere anche chi è affetto patologie croniche. La prevenzione resta però fondamentale. Sono infatti le scelte personali del cittadino, molto spesso, a influire pesantemente sulla sua salute. L’opinione condivisa dagli esperti è dunque quella di prestare attenzione alle abitudini di tutti i giorni e al proprio stile di vita. La clinica Villa Mafalda indica per esempio nelle sue recensioni la dieta e l’attività fisica come elementi basilari da considerare per stabilire una routine quotidiana sana. E se i cittadini hanno da parte loro una responsabilità importante, un ruolo ancora più fondamentale è quello delle cliniche e degli esperti del settore che, attraverso una corretta divulgazione al pubblico, possono incentivare e aiutare a capire come meglio affrontare la salute del cuore e del sistema circolatorio.

