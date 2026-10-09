Cocaina e denaro nel camper, arrestato un uomo a Cannigione

Un uomo è stato arrestato a Cannigione.

Un controllo lungo la strada provinciale 13, tra Palau e Cannigione, si è concluso con l’arresto per un uomo residente a Porto Torres, trovato in possesso di dosi di cocaina e denaro contante. La successiva perquisizione del camper in cui viveva, parcheggiato in un campeggio nella zona di Cannigione, ha portato al sequestro di altra sostanza stupefacente e di materiale utilizzabile per il confezionamento.

L’attività investigativa è scattata ieri, 8 ottobre, dopo una segnalazione relativa a una presunta attività di spaccio a Palau. Gli agenti hanno avviato servizi di osservazione e pedinamento per individuare eventuali altre persone coinvolte e ricostruire la provenienza della droga. Durante i controlli, i poliziotti hanno osservato un incontro tra l’uomo e una donna lungo la litoranea. Poco dopo, quest’ultima è stata fermata e avrebbe lasciato cadere un involucro contenente una polvere ritenuta cocaina.

La perquisizione personale dell’uomo ha permesso di trovare due dosi da 1,6 grammi ciascuna e 420 euro. Nel camper sono state invece sequestrate altre 43 dosi, per un totale di circa 65-70 grammi, 6.200 euro in contanti e materiale riconducibile al taglio e al confezionamento della sostanza. Informata la Procura di Tempio Pausania, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Nuchis, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

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