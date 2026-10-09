Le lezioni di primo soccorso a Olbia.

Imparare a riconoscere un’emergenza e intervenire tempestivamente può fare la differenza nel salvare una vita. Con questo obiettivo sabato 17 ottobre, a Olbia, si terrà un corso di disostruzione delle vie aeree per adulti e bambini, dedicato alle principali manovre salvavita e alle tecniche di primo soccorso. L’iniziativa è in programma dalle 9 alle 11 in via Mascagni 29 e si rivolge a tutti coloro che desiderano acquisire conoscenze utili per affrontare situazioni di emergenza, in particolare in presenza di episodi di soffocamento.

Durante l’incontro i partecipanti potranno approfondire le tecniche di disostruzione specifiche per neonati da zero a un anno, bambini da uno a 12 anni e adulti. Il programma comprende il riconoscimento dei segnali di soffocamento, l’illustrazione delle manovre di Heimlich e dei colpi interscapolari, oltre alle nozioni di rianimazione cardiopolmonare (Rcp) in età pediatrica e adulta. Il corso è aperto a un pubblico ampio: genitori, nonni, insegnanti, baby-sitter ed educatori, ma anche a chiunque voglia essere più preparato ad affrontare un’emergenza nella vita quotidiana.

Le iscrizioni sono aperte, ma i posti disponibili sono limitati. Per ricevere informazioni e partecipare è possibile contattare i numeri 346/6756294 e 351/4651504, oppure scrivere all’indirizzo email [email protected]. Un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza del primo soccorso e imparare come comportarsi nelle situazioni in cui un intervento tempestivo può risultare determinante.

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