Nuove colonnine elettriche a Olbia, modifiche al traffico

Le modifiche al traffico a Olbia.

Modifiche temporanee alla circolazione stradale in via del Topazio, a Olbia, per consentire i lavori di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Il provvedimento è stato disposto dal Comune con l’ordinanza dirigenziale numero 583 del 9 ottobre, che stabilisce nuove regole per il traffico dal 2 al 13 novembre. Gli interventi interesseranno un tratto di circa 30 metri, compreso tra il civico 7, in prossimità degli attraversamenti pedonali, e l’intersezione con via Bazzoni Sircana. Le opere saranno eseguite dalla società TSG Italia per conto di Duferco Mobility.

Restringimento della carreggiata e divieto di sosta.

Per tutta la durata dei lavori, dalle 00 alle 24, sarà istituito il restringimento della carreggiata, mantenendo comunque una corsia di marcia larga almeno 2,50 metri. Previsto anche il divieto di sosta e fermata in corrispondenza e nelle vicinanze del cantiere, compreso il lato opposto dell’area interessata. I veicoli lasciati in sosta irregolare potranno essere rimossi. Nel tratto interessato sarà inoltre imposto il limite massimo di velocità di 10 chilometri orari. Per i pedoni dovranno essere predisposti percorsi protetti sul lato opposto rispetto al cantiere, così da garantire condizioni di sicurezza durante l’esecuzione delle opere.

Possibili disagi per gli automobilisti.

Le modifiche potranno comportare rallentamenti e disagi per chi percorre via del Topazio, soprattutto nelle fasi in cui sarà necessario agevolare le manovre dei veicoli. L’ordinanza prevede infatti l’impiego di movieri dell’impresa esecutrice, dotati di palette di segnalazione, per regolare il transito lungo il tratto interessato. La società incaricata dovrà installare la segnaletica temporanea almeno 48 ore prima dell’avvio dei lavori, delimitare adeguatamente l’area del cantiere e garantirne la messa in sicurezza anche durante le ore di inattività e nelle ore notturne. Le lavorazioni saranno svolte nel normale orario di cantiere. In caso di manifestazioni sportive o eventi civili e religiosi che interessino la strada, potrà essere necessario sospendere temporaneamente gli interventi per assicurare la percorribilità e la sicurezza della circolazione. Le prescrizioni resteranno in vigore fino al termine indicato nell’ordinanza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui