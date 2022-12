Cocaina nelle mutande, condannato residente a Trinità.

Nelle mutande aveva ben 11 dosi di cocaina ben incellophanate. Ma i carabinieri lo tenevano sotto controllo da tempo, anche perché aveva dei precedenti penali. Così un 50enne residente a Trinità D’Agultu è stato condannato dal tribunale di Tempio, patteggiando otto mesi di pena.

L’uomo, originario di Valledoria, aveva altri precedenti penali per lo stesso reato e ha patteggiato un’altra pena, per un totale di 3 anni e 10 mesi e 18mila euro di multa. Il 50enne era stato arrestato nel paese una settimana fa, quando i carabinieri che perlustravano la zona hanno notato che l’uomo si allontanava in auto a tutta velocità per sfuggire alla vista dei militari.

A quel punto lo hanno seguito e fermato, per poi procedere con i controlli. Là hanno scoperto che il pregiudicato aveva qualcosa di voluminoso occultato negli slip e, dato anche il continuo grattarsi, insospettiti lo hanno perquisito. Le sostanze stupefacenti non le teneva solo nelle mutande ma anche nella sua abitazione, dove sono stati trovati 38 grammi di cocaina dal valore di qualche migliaio di euro. Il 50enne è stato così arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, ma ha patteggiato 8 mesi.

