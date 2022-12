Prezzi folli per Natale, più di 300 euro per arrivare a Olbia dal continente

I prezzi dei biglietti dei voli per Olbia.

Per chi vuole venire a Olbia in aereo per andare a trovare i parenti dovrà spendere in aereo più di 300 euro a persona. Sia con Volotea che on Ita. Stessi prezzi anche per raggiungere gli altri aeroporti della Sardegna, da Milano e Fiumicino.

L’escamotage per pagare meno il biglietto.

Se le tariffe dei voli per i residenti dell’Isola restano a prezzi agevolati, questo non vale per chi ha acquisito la residenza fuori dalla Sardegna. L’escamotage che tanti stanno intraprendendo è quella di scegliere quei giorni in cui le tariffe sono più basse, partendo molto prima di Natale e tornando nella settimana dopo Capodanno. Tanti stanno considerando anche i voli low cost, con Easyjet a Olbia (o partendo da Alghero con Ryanair ), acquistando i biglietti con largo anticipo, dove i prezzi sono ancora a 40 euro circa.

