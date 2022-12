L’asilo nido di La Maddalena sarà riqualificato grazie al Pnrr

La riqualificazione dell’asilo nido di La Maddalena.

L’asilo nido di La Maddalena sarà riqualificato grazie ai fondi del Pnrr. Il Comune ha ottenuto un finanziamento da 850mila euro dopo aver presentato il primo progetto. E’ la struttura di via Benedetto Croce a cambiare volto.

“Un’opportunità che non potevamo perdere, premiato il lavoro di squadra e l’attenta programmazione”. Ha detto l’assessora Stefania Terrazzoni. Ora si attende il via alla progettazione definitiva per la riqualificazione funzionale dell’edificio.

“Abbiamo colto una occasione importante offerta dal Pnrr – afferma l’assessora – grazie a questi fondi saremo in grado di riqualificare totalmente la struttura dell’asilo nido comunale. Essere tra i comuni assegnatari è un risultato che premia il duro lavoro di programmazione che abbiamo messo in campo sino ad oggi”.

