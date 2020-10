I controlli della Guardia di finanza di Olbia.

Per riuscire a tirare fuori tutta la droga che era nascosta nell’auto l’hanno dovuta smontare quasi pezzo a pezzo. Alla fine erano circa 7 i chili di cocaina nascosti divisi in panetti. Per l’uomo, uno straniero sbarcato l’altro giorno al porto di Olbia, è scattato così l’arresto.

A scoprire il carico di droga diretta al mercato della Sardegna sono stati gli uomini della Guardia di finanza guidati dal comandante Carlo Lazzari. L’altro giorno, durante un controllo all’Isola Bianca, hanno fermato l’automobilista.

È stato il fiuto dei cani antidroga a segnalare che nell’abitacolo c’era qualcosa di strano. Le successive verifiche hanno permesso di scoprire l’importante quantità di cocaina, che era occultata nel mezzo.

