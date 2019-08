Il consigliere regionale Cocciu sulle prossime elezioni.

Sembra distante anni luce e, invece, la recente polemica sulle autobotti dell’Aspo nella villa del sindaco Settimo Nizzi ha riportato Olbia in un clima di piena campagna elettorale. A dare l’endorsement alla volata per il Comune nel 2021 è il consigliere regionale di Fi Angelo Cocciu, che proprio per la sua elezione nella massima assise sarda potè contare sul sostegno diretto del sindaco.

“Si avvicina la campagna elettorale per il rinnovo della carica di sindaco di Olbia e iniziano i colpi bassi e i vari attacchi – dice Cocciu -. Il tempo delle distrazioni per un’autobotte d’acqua è finito. Buon inizio di campagna elettorale Settimo. Io come sempre sarò con te”.

Un atto di fiducia che mette a tacere i tanti che parlavano di una guerra intestina nel centrodestra, in parte già sopita dopo la messa all’angolo in Consiglio comunale del dissidente Bastianino Monni, e che benedice la ricandidatura di Nizzi al prossimo appuntamento elettorale di Olbia.

