Le segnalazioni al pronto soccorso.

Segnalazioni per alcuni disagi davanti al pronto soccorso di Olbia dove molte persone, a causa delle norme anti coronavirus devono rimanere ad aspettare il proprio turno fuori dalla tenda in attesa di entrare.

Le misure di sicurezza messe in campo dalla Assl infatti stanno creando anche una situazione difficile e molte persone stanno chiedendo una migliore organizzazione delle attese, proponendo delle sedie e una tenda per ripararsi dal sole.

Con l’aumento della temperatura cresce anche il rischio malori, soprattutto per gli anziani, alcuni con delle patologie, sono costrette a rimanere in piedi senza alcuna sedia e senza la possibilità di ripararsi all’ombra. Qualcuno infatti in questi giorni ha accusato anche dei mancamenti.

