Problemi tecnici per il sistema di prenotazione dei vaccini a Olbia

Il sistema di prenotazione dei vaccini a Olbia è in tilt e la Asl Gallura spiega come ottenere le nuove dosi contro il Covid. “A causa di un problema tecnico riscontrato nel sistema di prenotazione – spiegano -, il Servizio di Igiene pubblica comunica che a partire dalla giornata di lunedì 9 gennaio fino alla risoluzione del problema le vaccinazioni anti Covid verranno effettuate senza prenotazione, dalle 9 alle 12, nei locali della struttura sanitaria San Giovanni di Dio (ingresso da via Borromini)”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui