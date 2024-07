I collegamenti per la Corsica da Santa Teresa nel caos.

Dopo lo stop della nave Giraglia, anche il traghetto Bastia è fuori servizio, mettendo a rischio l’unico collegamento tra la Sardegna e la Corsica. In piena stagione turistica, il solo traghetto Ichnusa non riesce a gestire tutto il traffico, causando gravi disagi, soprattutto agli autotrasportatori sardi che operano tra Santa Teresa e Bonifacio. Gavino Peigottu, portavoce degli autotrasportatori, ha espresso preoccupazione per l’incertezza legata agli imbarchi, rendendo difficile lavorare.

Il Bastia doveva sostituire il Giraglia, fermo da un mese per problemi tecnici, ma una volta arrivato in Corsica, è stato bloccato dall’autorità marittima francese per motivi tecnici. Attualmente, il Bastia è fermo in banchina e non operativo. Questa situazione era prevedibile, data la storia di problemi del Bastia e del Giraglia, entrambi parte della flotta Moby, non esattamente rinomata per l’affidabilità.

Con il Giraglia e il Bastia fuori uso, il carico del collegamento Sardegna-Corsica ricade interamente sul traghetto Ichnusa della società Genova Trasporti Marittimi, che non riesce a gestire da solo il traffico turistico e commerciale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui