Bezzos e il padrone di Vuitton con i mega yacht in Gallura.

Tre superyacht appartenenti a alcuni degli uomini d’affari più ricchi al mondo sono attraccati tra Olbia e Porto Cervo, in Sardegna. Jeff Bezos, Bill Gates e Bernard Arnault trascorrono le loro vacanze su queste imbarcazioni di lusso, che insieme valgono 425 milioni di dollari, rappresentando quasi il 46% del totale dei superyacht posseduti dai primi otto uomini più ricchi del mondo.

Koru, il superyacht di Jeff Bezos, era inizialmente a Cagliari e ora sta navigando lungo la costa orientale della Sardegna, tra le isole di Molara e Tavolara. Bernard Arnault, con il suo yacht Symphony, è stato avvistato a Cala di Volpe nella Costa Smeralda, mentre Bill Gates con il suo yacht Wayfinder è ormeggiato al largo di Golfo Aranci.

Queste informazioni provengono da un’analisi condotta dal Cipnes Gallura in collaborazione con UniOlbia, basata sui dati satellitari di VesselFinder per il traffico marittimo mondiale e su superyachtfan.com per i valori dei superyacht. Il Mediterraneo è la destinazione preferita dai super ricchi per navigare con i loro imponenti yacht.

