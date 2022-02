I colloqui per gli ex manutentori di Air Italy.

Al via i colloqui per 110 ex manutentori di Air Italy, interessati dalla richiesta di assunzione di un’azienda leader nel settore delle manutenzioni aeree che opera nella Penisola. I colloqui, in corso a Olbia nella sede del Centro per l’impiego Cpi, termineranno questa sera e rispondono a un fabbisogno stimato dalla società di 60 persone, tecnici manutentori appunto, da inserire in organico partendo proprio dalle esperienze professionali maturate dal nostro personale.

“Finalmente una buona notizia per i lavoratori di Air Italy, che abbiamo accolto con estremo favore nell’auspicio che sia l’inizio di un nuovo corso”, ha detto l’Assessore del Lavoro, Alessandra Zedda, che ha ricordato come il complesso dei lavoratori, grazie al fondo Feg attivato dall’Assessorato del Lavoro potranno contare sulla leva della formazione in vista di un reinserimento lavorativo nel mercato del trasporto aereo.

L’esponente della Giunta Solinas stamani si è recata personalmente a Olbia per portare un saluto ai lavoratori e per incontrare uno dei vertici della società, alla presenza dei rappresentanti di Aspal impegnati in prima linea nelle politiche attive sul lavoro e nella gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro, che interessa appunto anche gli ex dipendenti di Air Italy.

“Siamo impegnati con ogni strumento utile e con la volontà ferrea di rimettere ordine in una situazione di profonda sofferenza – ha concluso l’Assessore Zedda – per contribuire a restituire dignità e dare garanzie agli uomini lavoratori e alle donne lavoratrici di Air Italy, espulsi dal mercato del lavoro senza la possibilità di vedere prospettive all’orizzonte”.