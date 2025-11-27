Colta da malore mentre cammina a Olbia, grave una donna

Una donna colta da malore è in gravi condizioni a Olbia.

A Olbia, in viale Aldo Moro, una donna ha accusato questa mattina, 27 novembre, un malore culminato in un arresto cardiaco, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. I volontari del 118 sono stati i primi a raggiungerla, utilizzando un defibrillatore semiautomatico per rianimarla e stabilizzarne le condizioni.

Contemporaneamente, la centrale operativa Areus di Sassari ha attivato l’elisoccorso, che ha trasportato sul posto un’équipe medica specializzata tramite verricello. L’intervento degli operatori sanitari ha incluso la stabilizzazione della paziente e il coordinamento con gli agenti della Polizia locale. Dopo pochi minuti di soccorso rapido e coordinato, la donna è stata trasferita in ospedale, dove è stata ricoverata in gravissime condizioni e lotta tra la vita e la morte.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui