Giocata fortunata a Olbia, al distributore una vincita da 50mila euro

A Olbia una vincita da 50mila euro

La sosta al distributore di benzina sull’Orientale sarda è stata fortunata, a Olbia arriva una vincita da 50mila euro. A far esultare il cliente è stato il Gratta e Vinci “Pop 5”. “Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Olbia, in provincia di Sassari, è stato centrato un colpo vincente da 50mila euro presso l’Eni Cafè aperto sulla Statale 125, al Km 0,900″.

“La spesa 2024 (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) per i giochi nei punti vendita della Sardegna si conferma a 420 milioni di euro, in linea con i 428 milioni di euro del 2023, come riporta Agipronews. Crescono invece le lotterie istantanee (94 milioni di euro +4,4%). Leggero calo, invece, nel settore retail nella provincia di Sassari: la spesa è scesa a 142 milioni di euro nel 2024 rispetto ai 147 dell’anno precedente (-3,4%)”.

[foto d’archivio]

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui