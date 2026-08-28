Ruba abiti all’Upim e scappa in bus, in carcere 40enne di Olbia

carabinieri olbia

28 Agosto 2026

di Maria Verderame

Un 40enne di Olbia arrestato per furto in un negozio di Sassari.

Un furto in un negozio di Olbia e poi la fuga in autobus. Un singolare arresto è avvenuto in località Basa, dove un 40enne del posto è entrato all’Upim e si è riempito lo zaino di vestiti tentando poi la fuga in bus. Ma i carabinieri della Sezione Radiomobile lo ha rintracciato e arrestato il 26 agosto scorso.

I militari di Olbia sono stati chiamati dal punto vendita e si sono messi subito alla ricerca dell’uomo, con precedenti penali. Le pronte ricerche poste in essere hanno consentito di rintracciare l’autore del furto presso una limitrofa fermata dell’autobus e di recuperare gli indumenti rubati, che l’uomo aveva occultato all’interno di uno zaino. Tratto in arresto e tradotto per il carcere di Nuchis, in attesa di rito direttissimo. Mercoledì 26 agosto i carabinieri di Olbia sono stati impegnati in altri due arresti sul territorio gallurese, uno a Golfo Aranci e l’altro sempre Olbia.

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