Ruba abiti all’Upim e scappa in bus, in carcere 40enne di Olbia

Un 40enne di Olbia arrestato per furto in un negozio di Sassari.

Un furto in un negozio di Olbia e poi la fuga in autobus. Un singolare arresto è avvenuto in località Basa, dove un 40enne del posto è entrato all’Upim e si è riempito lo zaino di vestiti tentando poi la fuga in bus. Ma i carabinieri della Sezione Radiomobile lo ha rintracciato e arrestato il 26 agosto scorso.

I militari di Olbia sono stati chiamati dal punto vendita e si sono messi subito alla ricerca dell’uomo, con precedenti penali. Le pronte ricerche poste in essere hanno consentito di rintracciare l’autore del furto presso una limitrofa fermata dell’autobus e di recuperare gli indumenti rubati, che l’uomo aveva occultato all’interno di uno zaino. Tratto in arresto e tradotto per il carcere di Nuchis, in attesa di rito direttissimo. Mercoledì 26 agosto i carabinieri di Olbia sono stati impegnati in altri due arresti sul territorio gallurese, uno a Golfo Aranci e l’altro sempre Olbia.



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