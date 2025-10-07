È in coma il motociclista ferito nell’incidente a Tempio

Le condizioni dell’uomo ferito nell’incidente a Tempio.

È in coma il motociclista belga di 50 anni rimasto coinvolto ieri mattina in un grave incidente all’ingresso di Tempio, lungo la statale 127, in località Parapinta. L’uomo, in sella a una Bmw G2, è stato soccorso in condizioni critiche dopo un violento impatto con una Ford Fiesta. L’incidente si è verificato intorno alle 9.30, in un tratto di strada già noto per la sua pericolosità.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro stava sorpassando una lunga fila di auto, forse ingannato dal rettilineo che attraversa la zona, nonostante la presenza della linea continua. In quel momento l’automobilista avrebbe svoltato a sinistra e la moto avrebbe centrato in pieno la parte posteriore della vettura. L’urto è stato devastante e il cinquantenne è stato sbalzato sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Tempio e il personale del 118. Dopo le prime manovre di rianimazione, il ferito è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è ora ricoverato in prognosi riservata.

Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore e deviato attraverso la zona industriale. Il rettilineo di Parapinta, principale via d’accesso a Tempio, continua a essere uno dei tratti più insidiosi dell’Alta Gallura, spesso teatro di sorpassi azzardati e manovre improvvise.

