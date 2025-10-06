Violento incidente sulla strada di Tempio, un ferito: è grave

L’incidente sulla strada di Tempio Pausania.

Un incidente stradale si è verificato oggi, 6 ottobre, lungo la strada provinciale 127, imponendo un rapido intervento della squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Tempio Pausania. Lo scontro ha coinvolto una moto di grossa cilindrata e un’auto, provocando il ferimento del motociclista, subito soccorso dal personale del 118. A causa della gravità delle lesioni, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro tramite elisoccorso Areus per accertamenti più approfonditi.

Durante le operazioni di soccorso, il traffico sulla provinciale ha subito rallentamenti e chiusure temporanee, necessarie per garantire la sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la moto e l’auto, evitando ulteriori rischi per gli altri utenti della strada. La Polizia Stradale, intervenuta sul posto, si occupa dei rilievi finalizzati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

