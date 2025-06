In Gallura è cominciata la stagione dei vip e dei superyacht

Inizia l’estate dei vip in Gallura.

Non è ancora cominciata l’estate, almeno per quanto riguarda il calendario, che i Vip hanno già inaugurato le loro vacanze in Gallura. In queste prime settimane del mese già si vedono già yacht, superyacht, jet di lusso prendere d’assalto le nostre coste.

Assalto al golfo di Olbia.

Due maxi yacht milionari sono stati avvistati ieri pomeriggio nel golfo di Olbia. Entrambi valgono diversi milioni di dollari. L’imponente Blue, di 160 metri, vale circa 600 milioni di dollari e appartiene allo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti e membro della famiglia reale di Abu Dhabi.

A Olbia è arrivato anche superyacht Mar, di circa 107 metri, del valore di 200 milioni di dollari. Questa grande imbarcazione appartiene a un altro sceicco, Suroor bin Mohammed Al Nahyan, che possiede un patrimonio di 1 miliardo di dollari. A dare notizia di questi due arrivi è il Cipnes Gallura, che ha rivelato come nel 2024 c’è stato un record negli arrivi di superyacht. Secondo lo studio di Cipnes Gallura, UniOlbia e Direzione Marittima del Nord Sardegna, nel 2024 sono arrivati 4.600 superyacht, per un impatto economico stimato di 4 milioni di euro al giorno. Un turismo che continua a crescere a Olbia e in Gallura.

Primi Vip.

Come ogni anno la Gallura attira i Vip e sono già arrivate le prime celebrità sulle nostre coste. In queste ore è stato avvistato Stefano De Martino, il quale avrebbe conquistato il cuore di una donna molto ricca. Il bellissimo conduttore è stato pizzicato su uno yacht di milioni di euro appartenente all’ereditiera misteriosa, la cui identità non è stata ancora svelata.

In Gallura è arrivato anche Michael Jordan, ex stella del basket. La leggenda dell’NBA è atterrato con un super jet dal valore di 70 milioni di euro. L’atterraggio all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda ha attirato non poca curiosità tra i presenti. A inaugurare l’estate 2025 anche Michelle Hunziker che ha scelto Baja Sardinia come location delle sue vacanze.

A spingere la stagione estiva e ad attrarre le presenze a Olbia e in Gallura è il Rally Italia Sardegna, che è stato un grande successo. Quest’anno la manifestazione ha avuto la madrina Federica Pellegrini, ex nuotatrice italiana.

