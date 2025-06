Remata dei Mestieri verso la finale, ecco il programma

Il programma della finale della Remata dei Mestieri a Olbia.

Grazie alla sinergia tra la Lega Navale e il Comune di Olbia l’edizione 2025 della finale della Remata dei Mestieri assume un nuovo significato, diventando un evento per la città. L’obiettivo è coniugare le due anime di Olbia, città di mare ma dalle radici ben salde nella tradizione e con un profondo spirito identitario.

Ed ecco che nella stessa manifestazione la tradizione del mare, rappresentata dalle squadre dei mestieri della città a bordo delle lance di legno a dieci remi, abbraccia l’antica tradizione del canto corale, incarnata dal Coro Sos Balaros di Monti.

Il Coro Sos Balaros

La formazione di Monti è composta da una ventina di giovani cantori, con meno di 30 anni. A dirigerli Gabriele Barria, astro nascente della musica lirica che lo scorso anno ha debuttato al teatro Carlo Felice di Genova come Figaro nel Barbiere di Siviglia di Rossini, il personaggio che ogni artista lirico sogna di interpretare nella sua vita. Sos Balaros propone in chiave contemporanea la musica tradizionale sarda con arrangiamenti originali e una intensità unica. Il coro aprirà la manifestazione sabato 14 giugno nel giardino della Lega navale, la cui sede sarà aperta a tutti, alle 18,30 per poi esibirsi ancora alle 19,45 prima della gara finale che assegnerà il titolo di campioni della Remata dei mestieri. Esibizione poi per concludere la manifestazione, di nuovo nella sede della Lega navale, dopo le premiazioni.

La dedica speciale

Il presidente della Lega navale, Salvatore Bassu e il direttivo insieme al Comitato tecnico organizzatore hanno deciso di dedicare la Finale della Remata dei mestieri a Tommy Rossi, storico speaker degli eventi remieri della Lega navale e caro amico. Con la sua voce Tommy ha accompagnato le sfide in acqua degli equipaggi dei mestieri e dei ragazzi della Remata della Gioventù, trasmettendo l’energia, l’emozione e lo spirito della manifestazione.

Il programma

La sfida remiera sarà spettacolare perché il campo, nello spazio di mare di via Escrivà, davanti al monumento per le vittime dell’alluvione e all’area verde riqualificata dal Comune, è formato da tre corsie. Gli equipaggi, con le teste di serie nella corsia centrale, dovranno coprire nel minor tempo possibile un percorso di 240 metri con due virate. Dai quarti accederanno alla semifinale sei squadre che diventeranno tre nella finale. In palio il titolo di campioni della Remata dei mestieri 2025 con la consegna del trofeo challenger: un mezzo scafo in scala di una lancia a remi, applicato su un basamento di legno pregiato in teak nobilitato proveniente dalla coperta della nave scuola Amerigo Vespucci. Targhe al secondo e terzo classificato. Mestolo di legno per l’ultimo equipaggio in classifica e Premio Goliardia all’armo che meglio avrà rappresentato lo spirito sportivo e goliardico della remata. Ma prima del via alla gara, subito dopo l’esibizione nel giardino della Lega navale del coro Sos Balaros, da via Escrivà sarà possibile assistere all’emozionante e scenografica parata dei palischermi sulle note dell’Inno nazionale e di Dimonios, l’inno della Brigata Sassari.

Premiazioni e festa

Al termine della manifestazione, tutti i partecipanti e il pubblico saranno invitati a ritrovarsi nella sede della Lega Navale, in viale Isola Bianca, per le premiazioni. Seguirà la cena per gli equipaggi e la festa aperta alla città con musica dal vivo in collaborazione con il bar/ristorante Idroscalo.

